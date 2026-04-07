Ярославская ветслужба опровергла информацию об изъятии животных

Государственная ветеринарная служба Ярославской области назвала фейком информацию о массовых проверках состояния скота и изъятии сельскохозяйственных животных. Соответствующее сообщение служба опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

В службе указали, что в соцсетях распространяется информация о проверках скота. В частности, неизвестные под видом сотрудников государственной ветслужбы пытаются проникнуть в домохозяйства и изъять животных. Это мошенники, подчеркнули в службе.

В этой связи там напомнили, что изъятие животных могут проводить только сотрудники областной государственной ветслужбы. У каждого из них есть удостоверение. Решение об изъятии принимает правительство области и утверждает постановлением.

В службе добавили, что ГБУ ЯО «Центр ветеринарии» заранее уведомляет о проверках скота, а всех ветеринарных врачей владельцы домохозяйств лично знают из-за регулярного взаимодействия. Законность визита можно подтвердить, позвонив в «Центр».

«Ярославская область является регионом, благополучным по заразным заболеваниям сельскохозяйственных животных, при которых производится изъятие. Внеплановые ветеринарные мероприятия в настоящее время не проводятся»,— подчеркнули в службе.

Алла Чижова