Жизненный путь Владимира Жириновского представят на выставке в Манеже

В московском Манеже с 11 по 23 апреля пройдет выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», организованная в честь 80-летнего юбилея покойного основателя партии. О программе выставки рассказал на пресс-конференции в ТАСС председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Жириновский

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Владимир Жириновский

По словам господина Слуцкого, «магистральным образом» экспозиции станет поезд. «Почему поезд? Три причины. Первая: название “Продолжение” требует движения. Вторая: агитпоезд Жириновского в 90-х — его личное ноу-хау, визитная карточка ЛДПР. Третья: каждая станция — этап жизни Владимира Вольфовича и веха истории страны»,— объяснил председатель.

Господин Слуцкий рассказал и о других символических акцентах выставки. На станции «Детство» будет представлен образ «крыши», символизирующий «звезды и мечты маленького Володи». На станции «Создание партии» воссоздана «конспиративная квартира» с обстановкой конца 1980-х годов. На станции «Народная» тысячи свисающих с потолка конвертов станут визуализацией общения политика с гражданами.

Всего экспозиция будет насчитывать более 3 тыс. экспонатов. Среди них — агитационная «буханка» УАЗ 452 с громкоговорителем, на которой ездил Владимир Жириновский. Посетители также увидят корзину, с которой будущий лидер партии приехал в Москву из Алма-Аты (в ней была клубника), а также его коллекцию пиджаков, в том числе дизайнерских от Вячеслава Зайцева. Среди экспонатов Леонид Слуцкий выделил пишущую машинку, на которой господин Жириновский в 1989 году собственноручно напечатал первую программу Либерально-демократической партии Советского Союза.

По словам председателя, каждый день на выставке будут проходить дискуссии с участием экспертов. Свой лекторий откроет также общество «Знание». Ожидаются закрытые показы для журналистов и блогеров. «Вместе споем любимые песни Владимира Вольфовича Жириновского»,— пообещал лидер ЛДПР.

Ксения Веретенникова