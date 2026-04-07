Челябинское ГУ по занятости населения подтвердило сокращения на ЧЭРЗ

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области подтвердило информацию о сокращении работников и введении четырехдневной рабочей недели на Челябинском электровозоремонтном заводе. Количество сотрудников, которых коснется увольнение, не определено. Об этом региональное ГУ по труду и занятости сообщило в ответ на запрос “Ъ-Южный Урал“.

Четырехдневную рабочую неделю введут на предприятии с 1 мая по 30 июня 2026 года. По данным управления, для сотрудников на предприятии организуют консультационный пункт центра занятости населения.

Директор Челябинского электровозоремонтного завода Дмитрий Каташев прокомментировал “Ъ-Южный Урал“, что изменения на предприятии связаны с резким падением спроса на услуги со стороны основного заказчика — ОАО «РЖД».

«Производственные мощности ЧЭРЗ в первом полугодии имеют загрузку порядка 140 секций локомотивов. На второе полугодие заказы на ремонт электровозов отсутствуют. В этой ситуации завод вынужден законсервировать незадействованное в производственном цикле оборудование, сократить расходы на топливно-энергетические ресурсы и приостановить инвестиционную программу по обновлению мощностей»,— отметил Дмитрий Каташев.

«Со второго полугодия 2026 года основная часть заказов будет сосредоточена на ремонте тяговых двигателей и колесных пар, а также изготовлении продукции механического производства. В настоящее время ведется работа по расширению клиентской базы и привлечению дополнительных заказов со стороны частных промышленных предприятий-владельцев тягового подвижного состава и спецтехники»,— рассказал директор ЧЭРЗ.

По его словам, основные производственные рабочие продолжат трудиться при пятидневном графике. Сокращенным сотрудникам предложат другие вакансии на предприятиях региона.

Челябинский электровозоремонтный завод является филиалом АО «Желдорреммаш».

Ольга Воробьева