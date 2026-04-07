Челябинское ГУ по занятости населения подтвердило сокращения на ЧЭРЗ
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области подтвердило информацию о сокращении работников и введении четырехдневной рабочей недели на Челябинском электровозоремонтном заводе. Количество сотрудников, которых коснется увольнение, не определено. Об этом региональное ГУ по труду и занятости сообщило в ответ на запрос “Ъ-Южный Урал“.
Четырехдневную рабочую неделю введут на предприятии с 1 мая по 30 июня 2026 года. По данным управления, для сотрудников на предприятии организуют консультационный пункт центра занятости населения.
Директор Челябинского электровозоремонтного завода Дмитрий Каташев прокомментировал “Ъ-Южный Урал“, что изменения на предприятии связаны с резким падением спроса на услуги со стороны основного заказчика — ОАО «РЖД».
«Производственные мощности ЧЭРЗ в первом полугодии имеют загрузку порядка 140 секций локомотивов. На второе полугодие заказы на ремонт электровозов отсутствуют. В этой ситуации завод вынужден законсервировать незадействованное в производственном цикле оборудование, сократить расходы на топливно-энергетические ресурсы и приостановить инвестиционную программу по обновлению мощностей»,— отметил Дмитрий Каташев.
«Со второго полугодия 2026 года основная часть заказов будет сосредоточена на ремонте тяговых двигателей и колесных пар, а также изготовлении продукции механического производства. В настоящее время ведется работа по расширению клиентской базы и привлечению дополнительных заказов со стороны частных промышленных предприятий-владельцев тягового подвижного состава и спецтехники»,— рассказал директор ЧЭРЗ.
По его словам, основные производственные рабочие продолжат трудиться при пятидневном графике. Сокращенным сотрудникам предложат другие вакансии на предприятиях региона.
Челябинский электровозоремонтный завод является филиалом АО «Желдорреммаш».