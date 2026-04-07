Белоусов заявил о выполнении планов по набору контрактников с опережением

Планы по набору контрактников для российской армии выполняются с опережением. Об этом рассказал глава Минобороны России Андрей Белоусов во время проверки военного комиссариата и единого центра призыва Москвы. В проверке также участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин во время проверки военного комиссариата и единого центра призыва столицы (7 апреля 2026 года)

Фото: пресс-служба Минобороны Глава Минобороны России Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин во время проверки военного комиссариата и единого центра призыва столицы (7 апреля 2026 года)

Фото: пресс-служба Минобороны

«Все планы мы выполняем, формируем новые части, подразделения... Сейчас особый акцент делается на подготовку, на слаживание подразделений. Я уже сказал, что особо это касается войск беспилотных систем»,— сказал господин Белоусов. Видео с мероприятия опубликовала пресс-служба Минобороны.

В 2025 году на военную службу по контракту поступили 410 тыс. человек. Как сообщал господин Белоусов, две трети из них — «молодые люди до 40 лет». Глава Минобороны отмечал, что министерство перевыполнило план комплектования вооруженных сил России.

В январе 2026 года Минобороны запустило кампанию по набору контрактников в войска беспилотных систем (ВБпС). Как пояснили «Ъ» представители министерства, в ВБпС набирают преимущественно молодых людей с технологическими компетенциями.

