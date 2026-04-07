Полиция зафиксировала снижение преступности в Петербурге и Ленобласти более чем на 20%

В январе–феврале 2026 года в Санкт-Петербурге совершили 7 694 преступления, а в Ленинградской области — 2 629, сказано в отчете МВД о состоянии преступности в России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число преступлений снизилось: в Санкт-Петербурге — на 23,9%, в Ленинградской области — на 20,1%. Совокупное уменьшение по двум регионам составило 23%.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти зафиксировали существенное снижение преступности

Сокращение зафиксировано и по тяжким и особо тяжким преступлениям. В Ленинградской области их число уменьшилось на 27,4% — до 825, а в Петербурге — на 31,8%, до 2 467.

В целом по Северо-Западному федеральному округу рост преступности не отмечен ни в одном регионе. Так, в Республике Коми показатель снизился на 23%, в Вологодской области — на 26%, в Мурманской области — на 26,2%.

По данным МВД России, в целом по стране за первые два месяца 2026 года число зарегистрированных преступлений сократилось на 17,7%, а по тяжким и особо тяжким составам — на 19,9%.

Матвей Николаев