Индекс Мосбиржи поднялся выше 2 800 пунктов впервые с 31 марта

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) на торгах основной сессии вырос на 0,6% относительно предыдущего закрытия — до 2 800,13 пункта (данные площадки на 15:39 мск). Последний раз эту отметку индекс преодолевал 31 марта.

Лидируют в росте акции «Роснефти» (+2,8%), «Татнефти» (+2,4%), НОВАТЭКа (+1,9%), «ФосАгро» (+1,8%), «Полюса» (+1,6%), «ЛУКОЙЛа» (+1,1%).

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 15:39 мск выросла до $110,44 за баррель (+0,6%), майская цена фьючерса на WTI — $114,98 за баррель (+2,3%). СМИ связывают рост рынков с конфликтом на Ближнем Востоке: вечером 7 апреля истекает срок, который президент США Дональд Трамп отвел Ирану на открытие Ормузского пролива.