В центре Екатеринбурга закрылся ресторан «Своя компания»

В Екатеринбурге закрылся ресторан «Своя компания» на ул. Шейнкмана, 90. Как рассказали «Ъ-Урал» представители сети ресторанов, такое решение было принято в связи с резким ростом арендной платы за помещение, где находилось заведение.

«Мы действительно приняли решение закрыть ресторан по этому адресу. Компания периодически пересматривает формат и расположение адресов. Договор аренды на данном филиале закончил свое действие, и мы приняли решение его не продлевать в связи с увеличением арендной платы в два раза»,— рассказали «Ъ-Урал» представители сети.

В «Своей компании» уточнили, что решили сосредоточиться на качестве обслуживания остальных ресторанов (в Екатеринбурге 16 точек), а также развитии франчайзинга. В этом году сеть отмечает 20-летие.

