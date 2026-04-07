«Тройка основных камер отлично закрывает все сценарии»

100 тыс. руб. за смартфон — точно не импульсивная покупка. Это вопрос, который звучит примерно так: «Я понимаю, за что отдаю деньги или переплачиваю за бренд?» В российской рознице появился свежий флагман Huawei Mate 80 Pro. Для первых покупателей обещают заметные промоскидки. Но оценивать его справедливо именно как устройство за 100 тыс. руб., а значит, и спрашивать с производителя можно смело.

Одно из ключевых обещаний вендора — камера честнее конкурентов. Слоган «Видеть настоящее», в том числе про это и подразумевает невероятно реалистичную съемку, без искусственных приукрашиваний. Забавно, что сегодня это особенность, а не данность. Но среди пользователей действительно много людей, которые любят неестественно красочные фотографии. Видимо, пришло время и для остальной аудитории.

В подавляющем большинстве сценариев фотографии, снятые на Huawei Mate 80 Pro, действительно реалистичны. Алгоритмы аккуратно отрабатывают портрет в контровом свете, съемку вечернего города или в темных интерьерах, шумодав действует деликатно. Но при сильном зуме в условиях слабого освещения его уже не хватает, и появляются артефакты. И это, пожалуй, единственный компромисс. В остальном тройка основных камер с разрешениями 50, 48 и 40 Мп отлично закрывает все сценарии. Отдельно стоит отметить переменную диафрагму на основном модуле, все еще редкость, даже для флагманов. Фронтальная камера на 13 Мп тоже честная, без претензий на звезды.

Прочность — еще одна заявленная особенность Mate 80 Pro. Инженеры снабдили его стеклом Kunlun Glass второго поколения. Заднюю панель сделали из эковолокна и добавили защиту стандартов IP68 и IP69. Случайных или специальных падений не было, но несколько дней без чехла с ключами в кармане и сумке не оставили на корпусе ни следа. А легкий дождь скорее даже освежил смартфон, чем создал ему угрозу.

Софт и аппаратная часть флагмана Huawei уже давно на высоте, если вынести за скобки особенности сервисов Google. Но в этот раз есть за что упрекнуть новинку. Разработчики лишили Mate 80 Pro eSim — только физический вариант карты связи. Еще на корпусе есть круг, напоминающий магнитную зарядку в стиле MagSafe, но на деле ее там нет. Вероятно, это дизайнерское решение, которое вместе с блоком камер символизирует цифру 8. Заряжать же батарею емкостью 5 750 мАч можно по богатому — на мощность 100 Вт по кабелю или беспроводным способом, 80 Вт.

Александр Леви