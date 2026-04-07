Под английским футболом зашаталась пирамида

Клубы второго по силе английского футбольного дивизиона Championship за последнее десятилетие понесли суммарные убытки в £3 млрд. По итогам прошлого сезона потери превысили £340 млн. При этом лишь 3 из 24 команд, выступающих в лиге, показали небольшую прибыль. По мнению экспертов, опрошенных BBC, турнир от краха спасают только постоянные вливания со стороны владельцев клубов. Но при этом есть риск, что в какой-то момент приток денег иссякнет. В таком случае не исключен обвал пирамиды клубного английского футбола, в котором выживет только элитная премьер-лига (АПЛ).

Команды, выступающие в Championship, втором по силе дивизионе Англии, завершили публикацию отчетностей за сезон-2024/25. Сводные данные вызвали беспокойство у специалистов. В общей сложности 24 клуба лиги понесли убытки, превышающие £346 млн. Если оставить за скобками аномальный сезон 2019/20, когда мировой футбол, как и вся спортивная индустрия, столкнулся с серьезными трудностями, вызванными ограничениями, наложенными из-за пандемии COVID-19 (тогда потери лиги достигли £450 млн), то убытки стали рекордными за все время наблюдений. Причем растут они достаточно стабильно: десять лет назад их размер составлял £183 млн, а через пять лет была преодолена отметка в £300 млн. За десятилетие суммарные потери клубов достигли £3 млрд. Если отмотать еще на десять лет назад, то они составят уже £4,3 млрд.

Показатели прошлого сезона могли быть и хуже означенных £346 млн потерь, если бы три команды все-таки не показали прибыль. У одной из них — «Сток Сити» — она условная: владелец команды Джон Коутс списал клубу задолженность в £90 млн. Не случись этого, клуб отчитался бы об убытке в £29 млн. Схема, при которой владельцы команд финансируют их путем выдачи беспроцентных и де-факто невозвратных займов, широко распространена в Англии. Вливать деньги в клубы напрямую их владельцам не позволяют ограничения на такие взносы, накладываемые самой лигой.

«Ни один клуб не может выжить самостоятельно в сложившейся ситуации. И если так пойдет дальше, случится катастрофа,— заметил в интервью BBC владелец "Портсмута" Майкл Айснер.— Над пирамидой английского клубного футбола сгущаются тучи. Может случиться коллапс, после которого останется только АПЛ».

В элитном дивизионе, являющемся богатейшей футбольной лигой мира (в год она генерирует около £7,5 млрд доходов), дела обстоят куда лучше. Но и там случаются тревожные моменты. Скажем, на прошлой неделе «Челси» отчитался о потере в сезоне-2024/25 £262 млн. Это рекордный за всю историю АПЛ показатель.

Эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр отметил, в свою очередь, что выжить система может, только если сохранится поток обеспеченных людей или крупных компаний, почему-то желающих тратить деньги на футбол. «Меня беспокоит, что мы привыкли к тому, что клубы Championship несут крупные убытки, это не вызывает удивления. А ведь это похоже на эпидемию. Она уже распространяется на другие дивизионы. В League One (третья по силе лига Англии.— “Ъ”) за последние пару сезонов средние убытки клубов выросли с £2 млн до £6 млн». Господин Магуайр отметил также, что, по его подсчетам, за последние полтора десятилетия было всего четыре сезона, в которых расходы клубов только на зарплаты игроков и тренеров не превысили бы их доходы.

«Ситуация простая: пока владельцы дают деньги, проблем нет»,— сказал Киран Магуайр. Но он напомнил о том, что уже были случаи, когда командам отказывали в финансировании. В 2021 году предприниматель Мел Моррис отказался от вливаний в «Дерби Каунти», отметив, что и так уже потратил £200 млн. В результате клуб попал под внешнее управление и опустился в League One (в 2024 году команде удалось вернуться в Championship). В 2025-м под внешнее управление попал уже «Шеффилд Уэнсдей» — его владелец Дейпхон Чансири, также потерявший на финансировании клуба £200 млн, столкнувшись с финансовыми проблемами (они преследовали его и ранее), перестал выделять деньги. В итоге команда была оштрафована на 18 очков и еще 22 февраля официально утратила шансы сохранить место в Championship.

«Я не могу говорить за руководящие структуры лиги, у них больше информации, но исходя из того, что я читаю, напрашивается вывод: если владельцы клубов прекратят их финансирование, у абсолютного большинства команд деньги закончатся через шесть недель. Так бизнес не ведут»,— констатировал Киран Магуайр.

Александр Петров