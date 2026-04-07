Заочный приговор бывшему сити-менеджеру Олегу Кондрашову вынесут 20 апреля

Московский райсуд Нижнего Новгорода вынесет заочный приговор проживающему во Флориде (США) бывшему сити-менеджеру Олегу Кондрашову 20 апреля. Вчера в суде завершились прения по делу бывшего чиновника, которого обвиняют в получении в 2012–2013 годах взятки от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе.

По данным гособвинения, тот представлял интересы немецкого инвестора Константина Хвалыка, обещавшего вложить в ритуальный бизнес €4 млн, и взял на себя переговоры с администрацией по вхождению частного бизнеса в сферу похоронных услуг Нижнего Новгорода.

Прокурор просит для Олега Кондрашова 13 лет колонии и штраф в размере 510 млн руб. Защита настаивает на его оправдании.

Иван Сергеев