Дороги, пансионат и два детских лагеря подтоплены в Городецком округе

Из-за паводка в Городецком округе оказались подтоплены дороги, пансионат «Аврора» и территории детских лагерей «Салют» и им. Гуцева. Об этом глава муниципалитета Александр Мудров сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, разрушено 25 метров дорожного покрытия на подъезде к деревне Коньково Бриляковского сельсовета, подтоплен 500-метровый участок дороги между деревнями Мошкино и Конево. Из-за повышения уровня воды в реке Узоле появился риск подтопления Узольского поселка, там возвели временную дамбу из мешков с песком.

Из-за наполнения пруда в районе деревни Чуркино Зиняковского сельсовета подтоплен сам населенный пункт и улица Речная в селе Зиняки. Специалисты регулируют сброс воды из пруда в реку Санду.

Детский лагерь им. Гуцева и пансионат «Аврора» закрыты и обесточены, отдыхающих там нет. На территории детского лагеря «Салют» вода подобралась к зданию конюшни, музею самолетов и автогородку. Четырех лошадей переведут в другое помещение, есть угроза подтопления подъездной дороги к лагерю.

«Все упомянутые случаи находятся на особом контроле. Будут предприняты необходимые меры для устранения последствий подтоплений»,— отметил Александр Мудров.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее паводок отрезал от «большой земли» села Ломовка и Шилокша в Кулебакском округе. Вода повредила два временных моста. Оперативный штаб мониторит ситуацию.

