Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Река пришла в дома

Паводок и сломанные мосты отрезали села Ломовка и Шилокша от «большой земли»

В Нижегородской области большие части сел Ломовка и Шилокша оказались отрезаны от «большой земли» паводком, который повредил два временных автомобильных моста. Жители этих сел в шутку называют себя островитянами. Рядом с рухнувшим мостом в Шилокше местные власти устроили оперативный штаб, который мониторит ситуацию. Для жителей открыли пешеходную и лодочную переправы, организовали подвоз питьевой воды. О том, как живут нижегородцы в подтопленных селах, — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».
Предыдущая фотография
Временный мост через Шилошку неожиданно рухнул глубокой ночью под напором реки, вышедшей из берегов

Временный мост через Шилошку неожиданно рухнул глубокой ночью под напором реки, вышедшей из берегов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

В первый день после резкого подъема воды в селе Шилокша подтопило около 60 домов

В первый день после резкого подъема воды в селе Шилокша подтопило около 60 домов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

В пяти километрах от Шилокши паводок повредил еще один временный мост в селе Ломовка. Жители двух сел оказались отрезаны от &quot;большой земли&quot;.

В пяти километрах от Шилокши паводок повредил еще один временный мост в селе Ломовка. Жители двух сел оказались отрезаны от "большой земли".

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Продукты для жителей через поврежденные мосты приходится переносить вручную

Продукты для жителей через поврежденные мосты приходится переносить вручную

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Для жителей сделали временный пешеходный переход через Шилокшу, но транспорт по мосту пройти не может

Для жителей сделали временный пешеходный переход через Шилокшу, но транспорт по мосту пройти не может

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Продукты вручную перегружают с машины на машину

Продукты вручную перегружают с машины на машину

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Вода немного отступила и сейчас река Шилошка течет в нескольких метрах от фундаментов домов

Вода немного отступила и сейчас река Шилошка течет в нескольких метрах от фундаментов домов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Местные жители передвигаются по селу Шилокша на лодках

Местные жители передвигаются по селу Шилокша на лодках

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Местные жители смотрят на резко вышедшую из берегов реку

Местные жители смотрят на резко вышедшую из берегов реку

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

По мокрой части забора еще видно до какого уровня поднималась река

По мокрой части забора еще видно до какого уровня поднималась река

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Жители Шилокши обсуждают ситуацию с паводком

Жители Шилокши обсуждают ситуацию с паводком

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Жители села откачивают воду из подвалов во время наводнения

Жители села откачивают воду из подвалов во время наводнения

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Без болотных сапог по селу пройти сложно

Без болотных сапог по селу пройти сложно

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Строители идут ремонтировать поврежденный паводком мост в Ломовке

Строители идут ремонтировать поврежденный паводком мост в Ломовке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

В обычное время в этом месте — высокий берег реки и детская площадка

В обычное время в этом месте — высокий берег реки и детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Местная жительница переходит рухнувший мост через Шилокшу повременному переходу

Местная жительница переходит рухнувший мост через Шилокшу повременному переходу

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

В обычное время ширина Шилокши составляет всего несколько метров, но в 2026 году она резко поднялась и затопила стоящие на берегу дома и участки

В обычное время ширина Шилокши составляет всего несколько метров, но в 2026 году она резко поднялась и затопила стоящие на берегу дома и участки

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Местный житель Алексей Фролов на моторной лодке помогает соседям перебираться с одного берега на другой

Местный житель Алексей Фролов на моторной лодке помогает соседям перебираться с одного берега на другой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Жители Шилокши готовят квадроцикл для поездки по затопленному селу

Жители Шилокши готовят квадроцикл для поездки по затопленному селу

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Подтопленные жилые дома в Шилокше

Подтопленные жилые дома в Шилокше

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Житель села на лодке добирается до своих соседей

Житель села на лодке добирается до своих соседей

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Если знать местный рельеф, то по селу можно проехать на тракторе

Если знать местный рельеф, то по селу можно проехать на тракторе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Новые мосты в Ломовке и Шилокше планируют достроить до конца года. На время строительства возвели временные переправы, но они не выдержали паводка.

Новые мосты в Ломовке и Шилокше планируют достроить до конца года. На время строительства возвели временные переправы, но они не выдержали паводка.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Следующая фотография
1 / 24

Временный мост через Шилошку неожиданно рухнул глубокой ночью под напором реки, вышедшей из берегов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

В первый день после резкого подъема воды в селе Шилокша подтопило около 60 домов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

В пяти километрах от Шилокши паводок повредил еще один временный мост в селе Ломовка. Жители двух сел оказались отрезаны от "большой земли".

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Продукты для жителей через поврежденные мосты приходится переносить вручную

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Для жителей сделали временный пешеходный переход через Шилокшу, но транспорт по мосту пройти не может

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Продукты вручную перегружают с машины на машину

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Вода немного отступила и сейчас река Шилошка течет в нескольких метрах от фундаментов домов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Местные жители передвигаются по селу Шилокша на лодках

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Местные жители смотрят на резко вышедшую из берегов реку

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

По мокрой части забора еще видно до какого уровня поднималась река

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Жители Шилокши обсуждают ситуацию с паводком

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Жители села откачивают воду из подвалов во время наводнения

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Без болотных сапог по селу пройти сложно

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Строители идут ремонтировать поврежденный паводком мост в Ломовке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

В обычное время в этом месте — высокий берег реки и детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Местная жительница переходит рухнувший мост через Шилокшу повременному переходу

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

В обычное время ширина Шилокши составляет всего несколько метров, но в 2026 году она резко поднялась и затопила стоящие на берегу дома и участки

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Местный житель Алексей Фролов на моторной лодке помогает соседям перебираться с одного берега на другой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Жители Шилокши готовят квадроцикл для поездки по затопленному селу

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Подтопленные жилые дома в Шилокше

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Житель села на лодке добирается до своих соседей

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Если знать местный рельеф, то по селу можно проехать на тракторе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Новые мосты в Ломовке и Шилокше планируют достроить до конца года. На время строительства возвели временные переправы, но они не выдержали паводка.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд