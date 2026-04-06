06.04.2026, 11:06

Река пришла в дома Паводок и сломанные мосты отрезали села Ломовка и Шилокша от «большой земли»

В Нижегородской области большие части сел Ломовка и Шилокша оказались отрезаны от «большой земли» паводком, который повредил два временных автомобильных моста. Жители этих сел в шутку называют себя островитянами. Рядом с рухнувшим мостом в Шилокше местные власти устроили оперативный штаб, который мониторит ситуацию. Для жителей открыли пешеходную и лодочную переправы, организовали подвоз питьевой воды. О том, как живут нижегородцы в подтопленных селах, — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».