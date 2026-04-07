В Кировской области из-за паводка ввели режим повышенной готовности

В Кировской области ввели режим повышенной готовности из-за весеннего половодья. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Соколов, сообщил пресс-центр области.

Фото: Пресс-служба губернатора Кировской области Александра Соколова

На реках региона продолжается ледоход, за сутки уровень воды вырос от 8 до 181 см.

Уже подтоплены два низководных моста, четыре участка дорог и 95 придомовых территорий в нескольких муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что в области из-за паводка нарушено транспортное сообщение со 125 населенными пунктами. Их обеспечили запасом продуктов, медикаментов и топлива.

