В Екатеринбург доставят частицу Благодатного огня к Пасхе

В Екатеринбург на праздник Светлой Пасхи Христовой 12 апреля специальным бортом доставят Благодатный огонь. Как сообщил Фонд святой Екатерины, празднование начнется с главного богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе, после чего днем состоится крестный ход до Храма-на-Крови.

К празднику в городе оформят общественные пространства: у часовни святой Екатерины, на пересечении проспекта Ленина и улицы Вайнера, а также в квартале «Архангел Михаил» установят декоративные пасхальные яйца. На улице Вайнера появится арт-объект, который художники будут расписывать в присутствии горожан, там же запланированы детские мастер-классы.

Кроме того, к празднику архитектурную подсветку ключевых зданий города, проспекта Ленина и Макаровского моста оформят в красных тонах, а на центральных медиафасадах запустят тематические видеоролики. Для работников медицинской сферы Фонд святой Екатерины подготовит и освятит 5 тыс. куличей.

