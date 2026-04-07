Вице-губернатора Кубани Коробку арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в отношении заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, удовлетворив ходатайство следствия о заключении его под стражу. Чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), передает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, представленных суду, в ноябре 2025 года господин Коробка предложил застройщику за денежное вознаграждение содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе — с промышленного назначения на зону среднеэтажной жилой застройки для последующего строительства многоквартирных домов. В январе 2026 года застройщик, по версии следствия, перевел на счет подконтрольной обвиняемому организации «Первореченский спортивный клуб» 15 млн руб., однако взятые на себя обязательства выполнены не были, а средства, как утверждается, были похищены.

Следствие настаивало на невозможности избрания более мягкой меры пресечения, указывая, что, находясь на свободе, обвиняемый может использовать служебное положение для давления на свидетелей, уничтожения доказательств или иного воспрепятствования расследованию.

Суд признал доводы следствия обоснованными и не нашел оснований для отказа в удовлетворении ходатайства, отметив отсутствие данных о невозможности содержания обвиняемого под стражей по состоянию здоровья или иным причинам. В результате Андрею Коробке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 6 июня 2026 года.

Вячеслав Рыжков