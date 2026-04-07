Челябинца будут судить за попытку мачете убить экс-супругу и ее партнера

Следственный отдел по Металлургическому району Челябинска СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на убийство бывшей супруги и ее нового партнера с помощью мачете (ч. 3 ст. 30, п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

Установлено, что утром 31 октября 2025 года 37-летний горожанин около дома №2в на улице Румянцева несколько раз ударил мачете 34-летнюю экс-супругу и ее 39-летнего партнера по голове и телу. Довести задуманное до конца он не смог из-за сопротивления потерпевших и помощи очевидцев. Вскоре местного жителя задержали полицейские. Пострадавших госпитализировали.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска