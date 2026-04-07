В Сочи прогнозируют дожди с грозами

В Сочи в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на данные метеорологов.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По прогнозу, с вечера 7 апреля и до конца дня 8 апреля на территории курорта и федеральной территории «Сириус» ожидается усиление ветра с порывами до 15–18 м/с. В ночные часы возможны сильные дожди и грозы, днем — увеличение волнения моря с высотой волн до 1,3–1,5 м.

В горных районах Сочи на высотах от 1 тыс. м сохраняется лавинная опасность.

Власти рекомендуют жителям и туристам соблюдать меры предосторожности, в частности, избегать отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями. В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться по номеру 112.

