На реках Краснодарского края ожидается подъем уровня воды

В Краснодарском крае 7 и 8 апреля ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и выше, сообщили в краевой администрации. По данным властей, наиболее сложная гидрологическая обстановка прогнозируется на реках черноморского побережья.

Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Маслов, в связи с этим поручено организовать дополнительные посты визуального наблюдения для оценки ситуации на потенциально опасных участках.

Силы и средства экстренного реагирования в регионе приведены в режим повышенной готовности. В частности, задействованы 311 автоматических датчиков контроля состояния русел рек, более 3,2 тыс. устройств системы оповещения, а также 706 сиренно-речевых установок в 29 муниципалитетах, наиболее подверженных риску возникновения быстроразвивающихся природных явлений. Для возможной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций подготовлены свыше 1,7 тыс. специалистов и 440 единиц техники.

Первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий подтвердил, что оперативные службы переведены в усиленный режим работы.

Особое внимание уделяется Туапсинскому району, который считается наиболее паводкоопасной территорией региона. Здесь организованы посты наблюдения за уровнем воды на 25 участках, к мониторингу привлечены сотрудники противопожарной службы, спасатели и представители местных администраций.

По прогнозам синоптиков, до конца суток 7 апреля и в ночь на 8 апреля в отдельных районах края ожидаются ливни с грозами и усилением ветра до 20–25 м/с, при этом не исключены ночные заморозки.

