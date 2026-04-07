Минюст: в 2025 году взыскали алиментов на 110 млрд рублей

Общая сумма взысканных алиментов за 2025 год составила 110,3 млрд руб. Это на 18 млрд руб. больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко на расширенном заседании коллегии министерства по итогам 2025 года, передает корреспондент «Ъ».

Константин Чуйченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Константин Чуйченко

«В мае 2025 года на портале “Госуслуг” и сайте ФССП заработал реестр лиц, обязанных уплачивать алименты», — рассказал господин Чуйченко. По его словам, в данном реестре содержится информация о 300 тыс. должниках по алиментам, которые привлекались к административной или уголовной ответственности, а также находятся в розыске.

Министр заявил, что мера стимулирует «недобросовестных родителей» выплачивать средства на содержание детей. По словам Константина Чуйченко, реестр уже дал положительный профилактический эффект.

С 1 марта в России изменились правила назначения порядка расчета доходов семей при назначении единого пособия на детей. Теперь минимальная сумма алиментов определяется на основе номинальной зарплаты заявителя в регионе проживания за год. Размер выплат на содержание детей составляет: 1/4 от средней зарплаты на одного ребенка, 1/3 — на двух, 1/2 — на трех и более детей.

Полина Гречушкина, Полина Мотызлевская