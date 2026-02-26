В России с 1 марта изменятся правила назначения алиментов

С 1 марта вступят в силу изменения в порядке расчета доходов семей при назначении единого пособия на детей. Нововведения коснутся учета алиментов. Постановление опубликовано на портале правовых актов.

Ранее минимальная сумма алиментов, учитываемая в доходе семьи, рассчитывалась исходя из МРОТ. С марта она будет определяться на основе среднемесячной номинальной зарплаты в регионе проживания заявителя за год.

Размер алиментов составит: 1/4 от средней зарплаты на одного ребенка, 1/3 — на двух, 1/2 — на трех и более детей.

Если алименты установлены судом, в доход семьи, как и прежде, пойдет фактически поступившая сумма — ее можно указать в заявлении, отметили в пресс-службе Социального фонда России.