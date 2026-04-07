В Туапсинском районе готовятся к подъему уровня воды в реках

В Краснодарском крае 7 и 8 апреля прогнозируется подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и выше, сообщили в региональной администрации. Наиболее сложная ситуация ожидается на реках черноморского побережья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Маслов, в этих условиях требуется усилить мониторинг гидрологической обстановки, в том числе за счет организации дополнительных постов визуального наблюдения на потенциально опасных участках.

Власти перевели силы и средства экстренного реагирования в режим повышенной готовности. В регионе задействованы 311 автоматических датчиков контроля состояния русел рек, свыше 3,2 тыс. устройств системы оповещения, а также 706 сиренно-речевых установок в 29 муниципалитетах, наиболее подверженных риску быстроразвивающихся природных явлений. Для возможной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций подготовлены более 1,7 тыс. человек и 440 единиц техники.

Первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий подтвердил, что все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Особое внимание уделено Туапсинскому району, который считается наиболее паводкоопасной территорией региона. Здесь организованы посты наблюдения за уровнем воды на 25 участках, к контролю привлечены сотрудники противопожарной службы, спасатели и представители местных администраций.

По данным синоптиков, до конца суток 7 апреля и в ночь на 8 апреля в отдельных районах края ожидаются ливни с грозами и усилением ветра до 20–25 м/с, при этом не исключаются ночные заморозки.

Вячеслав Рыжков