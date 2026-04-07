ОПЕК получила графики компенсаций за сверхдобычу нефти от ОАЭ, Ирака и Омана

Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций от Ирака, ОАЭ, Казахстана и Омана за превышение квот по добыче нефти в предыдущие и последующие месяцы. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

В марте Ирак должен был сократить добычу на 417 тыс. баррелей в сутки (б/c), ОАЭ — на 178 тыс. Согласно плану, Казахстан должен уменьшить добычу топлива на 619 тыс. б/с в марте, в апреле — на 789 тыс., а также в июне и июле — на 879 тыс. Оману нужно сократить добычу горючего в мае на 16 тыс. б/с , в июне — на 20 тыс. б/с.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, после чего республика стала наносить удары по американским военным базам и объектам энергетики в странах Персидского залива. Из-за эскалации на Ближнем Востоке странам ОПЕК+, в частности Саудовской Аравии, Ираку, Кувейту и ОАЭ, пришлось уменьшить добычу нефти.