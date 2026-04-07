Экономика Рунета в 2025 году превысила 30 трлн рублей

Объем экономики российского сегмента интернета (Рунета) в 2025 году превысил 30 трлн руб. Об этом сообщил директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев.

Фото: Михаил Киреев / Росконгресс

«Из них 27,9 трлн это, конечно же, сектор электронной коммерции»,— сказал господин Гуляев на пресс-конференции.

Глава РАЭК отметил, что электронная коммерция стабильно развивается: в 2021–2024 годах показатель в среднем достигал 33%, сейчас рост составил 24% по сравнению с предыдущим годом. Сегмент сохраняет доминирующую долю экономики Рунета.