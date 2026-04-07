Директор ГТРК «Ярославия» заявилась на праймериз ЕР

Директор ГТРК «Ярославия» и депутат Ярославской областной думы Яна Карушкина подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Фото: Единая Россия | Ярославская область Яна Карушкина

Фото: Единая Россия | Ярославская область

Яна Карушкина намерена участвовать в выборах по федеральному избирательному округу (партийному списку). Директор ГТРК является ведущей программы «Вести — Ярославль. События недели» и спецпроектов, таких как «Прямая линия с губернатором».

«Считаю, что и депутат, и журналист — это голос, рупор народа. Очень важно, чтобы власть слышала людей»,— написала Яна Карушкина на своей странице во «ВКонтакте».

Яна Карушкина — уроженка Ярославля, прошла путь от корреспондента до руководителя медиахолдинга, с 2017 года является директором ВГТРК «Ярославия», с 2023 года — депутатом облдумы (заместитель председателя комитета облдумы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог).

Ранее на праймериз «Единой России» документы подали, среди прочих, мэр Ярославля Артем Молчанов, депутаты Ярославской областной думы Максим Дмитриев и Александр Куташов, депутат муниципального совета Рыбинска и заместитель главного редактора газеты «Рыбинские известия» Владимир Пахарев.

Алла Чижова