После отравления артистов Красноярского музыкального театра возбуждено дело

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления 28 сотрудников Красноярского музыкального театра. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по Москве.

По данным следствия, артисты обратились за медицинской помощью после обеда в отеле на Большой Садовой улице в Москве. Следователи и представители Роспотребнадзора осмотрели место происшествия и изъяли необходимую документацию. Пострадавших сотрудников театра госпитализировали.

«В настоящее время допрашиваются руководство и сотрудники учреждения. Подготавливаются материалы для назначения ряда судебных экспертиз», — рассказали в СКР. Столичная прокуратура контролирует расследование дела.

Артисты Красноярского музыкального театра приехали в Москву на фестиваль «Золотая Маска», где должны были выступить с постановкой «Бой с тенью». Показ спектакля отменен.