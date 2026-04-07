Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

После отравления артистов Красноярского музыкального театра возбуждено дело

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления 28 сотрудников Красноярского музыкального театра. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по Москве.

По данным следствия, артисты обратились за медицинской помощью после обеда в отеле на Большой Садовой улице в Москве. Следователи и представители Роспотребнадзора осмотрели место происшествия и изъяли необходимую документацию. Пострадавших сотрудников театра госпитализировали.

«В настоящее время допрашиваются руководство и сотрудники учреждения. Подготавливаются материалы для назначения ряда судебных экспертиз», — рассказали в СКР. Столичная прокуратура контролирует расследование дела.

Артисты Красноярского музыкального театра приехали в Москву на фестиваль «Золотая Маска», где должны были выступить с постановкой «Бой с тенью». Показ спектакля отменен.

Новости компаний Все