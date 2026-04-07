В Москве госпитализировали 28 сотрудников Красноярского музыкального театра

В Москве с отравлением госпитализировали 28 сотрудников Красноярского музыкального театра. Они приехали на фестиваль «Золотая Маска» , где должны были выступить с постановкой «Бой с тенью». Показ спектакля отменен, сообщили в пресс-службе премии.

«Все они под присмотром врачей. На данный момент точная причина (отравления.— "Ъ") не установлена, специалисты выясняют»,— рассказал «Интерфакса» представитель пресс-службы.

Telegram-канал Mash вчера писал, что отравившимся артистам вызывали скорую. Спектакль «Бой с тенью» был запланирован в Театре имени Моссовета. Организаторы премии пообещали автоматически вернуть зрителям деньги за билеты.