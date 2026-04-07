ТАСС: и. о. главы производителя «Цирконов» назначен Александр Дергачев

Первый замгендиректора НПО машиностроения Александр Дергачев назначен исполняющим обязанности главы предприятия, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Компания занимается производством гиперзвуковых ракет «Циркон».

Прежний руководитель и генеральный конструктор предприятия Александр Леонов умер 5 апреля на 75-м году жизни. Церемония прощания пройдет завтра в Реутове.

«Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, разработанная НПО машиностроения и принятая на вооружение 4 января 2023 года. Проектом руководил господин Леонов.

Александр Леонов — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой МГТУ имени Н. Э. Баумана. В НПО машиностроения работал с 1975 года.