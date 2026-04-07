Гидрометцентр спрогнозировал новые ливни в Дагестане с 8 по 12 апреля

В Дагестане могут возобновиться ливни, а также начнется сильный ветер и возможен сход грязевого потока (сели) в горах. Об этом «РИА Новости» сообщили в Гидрометцентре России.

По данным метеоцентра, плохая погода вернется в регион днем 8 апреля и не изменится до 12 апреля. «Ожидается... сильный дождь, ливневый дождь, гроза, ветер порывами 22-27 м/с»,— уточнили в Гидрометцентре.

Сильные ливни в Дагестане прошли 28-29 марта и 5 апреля. Непогода привела к затоплению более 15 городов региона, включая Махачкалу, Хасавюрт и Дербент. Как сообщил глава региона Сергей Меликов, затопило более 6,2 тыс. частных домов. Более 4 тыс. жителей были эвакуированы в безопасные зоны. Из-за подъема уровня воды на федеральной трассе «Кавказ» обрушился мост.

О последствиях — в видеорепортаже «Ъ».