Ветераны СВО получили 600 земельных участков в Белгородской области

На территории Белгородской области ветеранам СВО выделили 600 земельных участков для строительства собственных домов. Подобная мера поддержки действует в регионе с осени 2025 года. Главное условие получения земельного участка — за пять лет построить на нем дом. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков 7 апреля в своем утреннем обращении.

Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, по словам господина Гладкова, фактически бесплатно — оформление в собственность составляет 500 руб. На сегодняшний день для ветеранов выделено шесть сотен таких участков, более половины из них уже выдано — заключены договоры купли-продажи и начаты работы по строительству жилья. Еще около 70 договоров закроют в течение месяца.

«Земельный участок выделяется на пять лет, на период строительства собственного дома. Уверен, что все, кто принял такое решение, никогда о нем не пожалеют», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Всего с начала СВО по поручению главы Белгородской области был сформирован комплекс из 179 мер поддержки военнослужащих и членов их семей. В их числе — освобождение от платы за детский сад, бесплатные кружки и секции, а также льготные путевки в оздоровительные лагеря и санатории. К началу нового учебного года дети участников СВО также получают единовременную выплату в 15 тыс. рублей.

Ранее, 19 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос жительницы региона о возможности получения земли участниками СВО — женщина обратила внимание, что по федеральному законодательству право на бесплатные участки имеют только Герои России и военнослужащие с наградами за особые боевые заслуги. Господин Гладков пояснил, что действующий в регионе механизм поддержки позволяет пользоваться льготой всем белгородским участникам СВО.

Денис Данилов