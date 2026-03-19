Вячеслав Гладков: все белгородские участники СВО могут получить земельные участки

В ходе прямой линии 19 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос жительницы региона о возможности получения земли участниками СВО — женщина обратила внимание, что по федеральному законодательству право на бесплатные участки имеют только Герои России и военнослужащие с наградами за особые боевые заслуги. Господин Гладков пояснил, что действующий в регионе механизм поддержки позволяет пользоваться льготой всем белгородским участникам СВО. На сегодняшний день этой мерой поддержки воспользовались 568 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Губернатор отметил, что механизм содействия оказывает помощь в строительстве участниками СВО собственных жилых домов.

«Вопрос в области решен. Мы рассматриваем земельные участки не как возможность для увеличения доходной части семьи — при всем уважении. А это все-таки земля, мы выделяем участки с коммуникациями, то есть это достаточно дорогостоящая история. Мы хотим, чтобы участники СВО строили дома, поэтому предоставляем их бесплатно, но не согласуем перепродажу. Участок предоставили — пожалуйста, стройте дом», — разъяснил господин Гладков.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», главным условием программы является освоение участка и строительство на нем жилого дома в течение пяти лет. В этом случае цена земли составит 0,01% от его кадастровой стоимости, но не более 500 руб., которые можно оплатить после постройки дома. Участок предоставляется после заключения договора купли-продажи с Белгородской ипотечной корпорацией (АО «БИК»). До выполнения всех обязательств земля находится в залоге у корпорации. Механизм позволяет избежать уплаты НДФЛ в 13% от кадастровой стоимости, который бы начислили при безвозмездной передаче. Право на льготное получение земли имеют следующие категории граждан:

мобилизованные в составе вооруженных сил и Росгвардии;

контрактники в составе вооруженных сил, Росгвардии и других воинских формирований;

добровольцы, заключившие контракт на содействие вооруженных сил или Росгвардии;

представители федеральных и правоохранительных органов, направленные для выполнения служебных обязанностей в зоне СВО.

Для участия в программе обязательна регистрация в Белгородской области по месту жительства или по месту пребывания, либо, при отсутствии регистрации в случае трудоустройства на территории области — мотивированное письмо работодателя. Требуется сохранение регистрации в течение пяти лет. Заявителями могут выступать уполномоченные представители участников СВО, а также семьи погибших военнослужащих.

Денис Данилов