«Мы провели хорошую работу»

На ледовой арене «Трактор» прошла пресс-конференция генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова и главного тренера команды Евгения Корешкова. На ней они поделились своими размышлениями о том, почему их подопечные вылетели уже в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.



Пресс-конференция по итогам сезона является обязательным мероприятием, предусмотренным регламентом Континентальной хоккейной лиги, и она должна быть проведена в течение недели после завершения выступления команды. Господин Волков посетовал, что недели мало, чтобы отойти от впечатлений и провести качественный анализ.

«Рана еще жива»,— констатировал генменеджер «Трактора» и, комментируя итоги сезона, отметил, что команда в серии против казанского «Ак Барса» «играла хорошо».

«Счет мог быть обратным — 4:1 в нашу пользу. Три овертайма, все было очень близко»,— подчеркнул Алексей Волков, признав, впрочем, сам итог сезона неудачным.

Говоря о причинах неудачи, генменеджер довольно много времени посвятил бывшему наставнику «Трактора», канадцу Бену Гру, который, как известно, годом ранее вывел клуб в финал Кубка Гагарина, но затем что-то поменялось, и уже в ноябре прошлого года он поставил руководство клуба перед фактом своей отставки.

«Были признаки, что Гру сильно устал, я заметил несколько странных вещей,— вспоминал господин Волков.— Может быть, сказалась травма головы, которую Бен получил в Омске (шайба попала Гру в голову.— «Ъ-Южный-Урал»)».

Впрочем, не обошлось и без некоторого самобичевания.

«Я не могу занести себе этот сезон в актив. На бумаге вроде удалось восполнить те потери, которые мы понесли в межсезонье. Но на деле многое не сработало»,— сокрушался Алексей Волков, особенно отметив историю с неудачным приглашением голкипера Криса Дригера.

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков, пришедший в команду по ходу сезона, и вовсе был оптимистичен и уверен в себе. Правда, для начала он четко отмерил свою зону ответственности тем временем, в которое он руководил командой.

«Вся моя работа в качестве главного тренера заняла три месяца. Я считаю, что мы провели хорошую работу. Улучшили тренировочный процесс, подтянули физическую готовность игроков. Не получился только результат,— считает господин Корешков.— Нам не хватило времени. Плюс пошел травматизм, получил травму основной вратарь Сергей Мыльников, основной защитник Григорий Дронов не сыграл ни одного матча в плей-офф, многие другие игроки играли на уколах и с травмами. Убрать травматизм — и результат был бы другим. Возможно, сказался недостаточный объем работы, который команда проделала до нового года (то есть с предыдущими тренерами)».

Говоря о будущем, Евгений Корешков подчеркнул, что пока решение о продлении его контракта, который заканчивается 31 мая, еще не принято. Впрочем, он успел отметить, что в «Тракторе» растет перспективная группа молодых игроков, в частности, защитники Владислав Юсупов и Ярослав Федосеев, уже закрепившиеся в основном составе, а также нападающие Степан Горбунов, Алексей Рыкманов, Руслан Агламзянов и Артемий Низамеев.

А вот Алексей Волков, напомнив собравшимся журналистам, что его контракт действует еще один сезон, заявил, что для него существует лишь одна цель — победа в Кубке Гагарина, и именно ее выполнению он намерен посвятить свою работу.

«С большой долей вероятности мы расстанемся со всеми легионерами (сейчас в составе «Трактора» числятся защитники Михал Чайковски, Логан Дей и Джордан Гросс, а также форвард Джошуа Ливо.— «Ъ-Южный Урал»). Кроме того, скорее всего не будет продлен контракт Владимиру Жаркову, будем внимательно думать насчет Егора Коршкова»,— приоткрыл особенности будущих перемен Алексей Волков, заметив, что будет собирать команду по принципу «Кто хочет выиграть Кубок Гагарина». Впрочем, на вопрос, кто будет основным вратарем в этой команде, господин Волков ответить не смог.

Челябинский «Трактор» завершил сезон 2025/26 поражением в первом раунде Кубка Гагарина. В серии до четырех побед челябинский клуб уступил казанскому «Ак Барсу» 1:4.

Дмитрий Моргулес