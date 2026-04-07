«Россети Сибирь» выходят на биржу с дебютным выпуском облигаций на 5 млрд рублей

ПАО «Россети Сибирь» 13 апреля разместит дебютный трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки ежемесячного купона, который будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред, — 170-180 базисных пунктов, сообщает «Интерфакс». Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 руб.

Организаторами займа выступают Газпромбанк, ВБРР, МТС-банк, Sber CIB и Совкомбанк. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

Ранее эмитент зарегистрировал на Московской бирже программу облигаций на 25 млрд руб. Компания имеет рейтинг от АКРА на уровне AA+(RU) со стабильным прогнозом.

ПАО «Россети Сибирь» (ранее — ПАО «МРСК Сибири») зарегистрировано в Красноярске в 2005 году. Осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка компании составила 133,3 млрд рублей (рост в 1,7 раза по сравнению с 2024-м), чистая прибыль — 1,68 млрд руб. против 696 млн руб. убытка.

