К 2030 году мощность ИИ-инфраструктуры в Татарстане хотят увеличить в 30 раз

В Татарстане вычислительную мощность ИИ-инфраструктуры планируют увеличить в 30 раз к 2030 году. Об этом сообщил замминистра цифрового развития республики Булат Габдрахманов на заседании комитета Госсовета Татарстана по экономике.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

План охватывает четыре ключевых блока: развитие инфраструктуры, внедрение прикладных проектов, подготовку кадров и научные исследования.

Программа предполагает внедрение ИИ-агентов во всех ключевых отраслях экономики и госуправления, подготовку более 10 тысяч школьников и студентов, а также создание десяти лабораторий.

Как ранее сообщал «Ъ Волга-Урал», на программу развития ИИ в Татарстане выделят до 2030 года 5 млрд рублей, по 1 млрд рублей ежегодно.