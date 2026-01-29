Роботам готовят базу

На программу развития искусственного интеллекта в Татарстане ежегодно будут выделять около 1 млрд рублей. Такое заявление сделал глава минцифры республики Илья Начвин на итоговой коллегии ведомства. Средства планируется распределять по четырем ключевым направлениям: создание инфраструктуры, подготовка кадров, отраслевая специализация и научные исследования. Основная часть бюджета будет сосредоточена на закупке графических серверов и обучении специалистов, в том числе в ведущих зарубежных вузах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На программу развития ИИ в Татарстане выделят до 2030 года 5 млрд рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ На программу развития ИИ в Татарстане выделят до 2030 года 5 млрд рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Татарстане разработали программу развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года, сообщил глава Минцифры республики Илья Начвин на итоговой коллегии ведомства. Отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», министр отметил, что ежегодно на эту программу будет выделяться порядка 1 млрд руб.

Средства будут распределены по четырем ключевым направлениям: создание инфраструктуры, подготовка кадров, отраслевая специализация и научные исследования. Основная часть бюджета, по словам министра, будет сосредоточена на инфраструктуре, в частности на приобретении дорогостоящих графических серверов. Второй крупный блок расходов связан с обучением специалистов, в том числе в ведущих мировых вузах, например в Южной Корее и Пекинском университете. Именно эти две составляющие, по мнению Ильи Начвина, формируют основную стоимость программы.

Как отметил министр, цель программы — формирование в Татарстане целостной экосистемы ИИ. Для этого помимо подготовки собственных специалистов и создания мощной технологической инфраструктуры, требуется активное внедрение решений в реальную экономику и государственное управление.

«Сейчас в государственном ЦОДе IT- парка работает только один мощный сервер. Его сил хватает меньше чем на треть государственных ИИ-проектов. Поэтому мы предлагаем увеличивать мощности. Для государственных нужд мы предлагаем ежегодно покупать по три новых современных сервера», – сказал Илья Начвин.

Планируется, что в ближайшие годы будет запущена программа поддержки бизнеса, которая позволит компаниям Татарстана приобретать или брать в аренду вычислительные мощности. Эта инициатива, по мнению властей, предоставит малым предприятиям и стартапам возможность разрабатывать и внедрять собственные решения на основе искусственного интеллекта без необходимости крупных первоначальных инвестиций в инфраструктуру.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе коллегии заключил, что программу по развитию ИИ в республике должны принять уже в первом квартале этого года.

Какие проекты в сфере цифровизации реализуются в Татарстане

В конце 2025 года в Татарстане завершили пилотную стадию создания и внедрения системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Разработчики подготовили базовую платформу системы и подключили к сети первую партию из 100 камер.

До 2028 года в Татарстане планируется установить 1,6 тысячи сирен для оповещения о чрезвычайных ситуациях. По состоянию на текущий момент уже смонтировано 320 комплектов.

В 2025 году в Татарстане зафиксировали рост числа кибератак на государственные информационные ресурсы вдвое, всего было зафиксировано 1,5 млн таких случаев.

По объему льготной IT-ипотеки Татарстан находится в тройке регионов-лидеров. Сумма выданных кредитов в республике достигла 42 млрд рублей.

Влас Северин