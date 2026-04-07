Правительство разрешило экспорт российского ферровольфрама по разовым лицензиям

Правительство России разрешило вывоз ферровольфрама за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на шесть месяцев. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает ТАСС.

В публикации уточняется, что решение направлено на сохранение баланса оборота ферровольфрама на внутреннем рынке. Мера сократит дефицит вольфрамового сырья, ожидают в правительстве. Недостаток обусловлен растущей потребностью в этом металле для гособоронзаказа и сокращением добычи вольфрамового концентрата из-за истощения месторождений в Приморском крае.

Экспорт будет осуществляться по разовым лицензиям Минпромторга. Процедура ее получения не потребует дополнительных согласований и разрешений — у производителей уже есть все необходимые документы, заявили в правительстве.

