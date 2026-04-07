Двух челябинцев осудили за мошенничество с автостраховкой на 3,5 млн рублей

Калининский районный суд Челябинска признал виновными двух местных жителей в мошенничестве со страховкой на 3,5 млн руб. и покушении на мошенничество (ч. 1, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Каждому назначили наказание в виде четырех лет двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что горожане в 2019-2024 годах состояли в организованной группе для совершения мошенничества. Они приобрели новый автомобиль Toyota Camry и застраховали его от угона по КАСКО. После подельники инсценировали угон машины и сообщили о якобы совершенном преступлении в страховую компанию. Затем сообщники изменили номер этого автомобиля, оформили новые документы на транспортное средство и еще дважды повторили схему. Так они похитили 3,5 млн руб. и пытались получить еще 5,5 млн руб. в виде страховых выплат.

Суд удовлетворил иски потерпевших страховых компаний о возмещении ущерба. Арестованную ранее машину Toyota обратят в счет компенсации.

Виталина Ярховска