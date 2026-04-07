Молодое поколение потребителей недолюбливает рекламу и даже инфлюенсеров. Первым и главным фактором при выборе товара или услуги для них стали отзывы — это заявили почти три четверти зумеров (72%) из числа опрошенных социологической компанией Walr по заказу We are Talker. Молодые люди (до 28 лет) в США теперь придают большее значение подтверждению со стороны третьих лиц, прежде всего сверстников. На втором месте по значимости — независимые исследования и опросы, на них обращают внимание 68%, столько же смотрят на мнения экспертов.

Новостные статьи заняли четвертое место в общем рейтинге: 58% опрошенных заявили, что журналистское освещение помогает им оценить, можно ли доверять компании и ее продукции. При этом, когда потребителей поколения Z спросили о контенте, созданном самим брендом, уровень доверия оказался значительно ниже. Рекламу бренда и его социальные сети принимают во внимание 57% респондентов. А контент от инфлюенсеров стал лишь седьмым по значимости фактором (он весом для 55% участников исследования). Еще менее заслуживающими доверия в глазах зумеров признаны PR-акции и брендированные мероприятия (46%).

Этот опрос стал частью исследования о том, как цифровая аудитория оценивает достоверность и доверие в интернете. Эксперты вынуждены признать, что для брендов сегодня доверие строится на независимой оценке. Молодая аудитория больше доверяет обзорам, исследованиям и мнению экспертов, чем рекламным сообщениям.

Любопытно, что даже на фоне взрывного роста инфлюенс-маркетинга за последнее десятилетие молодые потребители могут все более скептически относиться к платной онлайн-рекламе и вместо этого тяготеть к источникам, которые они считают по-настоящему независимыми. Четкая и полезная информация — их главное требование. Видимо, в бескрайнем океане информации только это и спасает.

Яна Лубнина