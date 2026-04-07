Челябинцы ищут однокомнатные квартиры для долгосрочной аренды в 46% случаев

На февраль 2026 года наибольшая доля спроса среди жилья для долгосрочной аренды в Челябинске приходится на однокомнатные квартиры — 46%. Об этом сообщает «Авито Недвижимость».

Двухкомнатные квартиры занимают 26% в общей структуре. Студии особенно востребованы у молодых людей и формируют 23% спроса. На трехкомнатные квартиры приходится всего 5% интереса горожан.

При этом самым доступным вариантом по цене являются студии. В среднем снять такую квартиру в Челябинске можно за 21 тыс. руб. Аренда однокомнатных квартир стоит 24,6 тыс. руб., двухкомнатных — 29,8 тыс. руб. За жилье с тремя комнатами в среднем горожане отдают 38 тыс. руб.

Виталина Ярховска