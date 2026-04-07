Глава РСПП допустил замедление роста экономики России до нуля в 2026 году

В 2026 году инвестиции в основной капитал в России могут падать быстрее прогнозируемых 0,5%, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, «если тенденции будут продолжаться», то Россия «в ноль уйдет по экономическому росту».

Александр Шохин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Инвестиции в основной капитал будут падать быстрее, чем эти 0,5%, будет до 1,5%. Я думаю, что сейчас правительство и Центральный банк видят эти тенденции и не допустят этого»,— сказал господин Шохин (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению РСПП, для активизации инвестиционного процесса в стране ВВП должен показать рост на 2%. Официальный прогноз Минэкономики на этот год предполагал рост на 1,3%. Александр Шохин также считает важным сохранить «приемлемые темпы инвестиций» в основной капитал.

«Сейчас как бы динамики нет позитивной. Хотя общий размер достаточно большой — несколько десятков триллионов рублей... Но поскольку они в минус уходят, то, безусловно, многие чувствительные отрасли, в том числе такие, как цифровые решения, роботизация, они просто ставятся не только на паузу, но замораживаются методом глубокой шоковой заморозки»,— добавил глава РСПП.

Нынешняя оценка Центробанка предусматривает рост ВВП в интервале 0,5–1,5% в 2026 году. На заседании в этом месяце регулятор должен обновить макропрогноз. Глава Минэкономики Максим Решетников также анонсировал снижение прогноза по росту ВВП. По его словам, точные цифры по прогнозу роста ВВП будут понятны в апреле.

