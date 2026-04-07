Футболист Гарри Магуайр продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с английским защитником Гарри Магуайром. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

Фото: Manchester United FC

«Выступать за "Манчестер Юнайтед" — это величайшая честь. Это ответственность, которая каждый день наполняет гордостью меня и мою семью. Я рад продлить свой путь в этом клубе как минимум до восьми сезонов и продолжить играть перед нашими невероятными болельщиками, чтобы вместе создать еще больше потрясающих моментов»,— приводит пресс-служба клуба слова игрока.

Гарри Магуайру 33 года. Он выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В составе команды защитник провел 266 матчей, в которых забил 17 голов. Вместе с клубом игрок стал обладателем Кубка Англии, а также выиграл Кубок Английской футбольной лиги. Ранее Магуайр представлял «Шеффилд Юнайтед», «Халл Сити» и «Лестер Сити», на правах аренды играл за «Уиган Атлетик».

Таисия Орлова