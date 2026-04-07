Главред AtomInfo.ru рассказал о худшем сценарии в случае аварии на АЭС «Бушер»

Главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров в интервью «Ъ» описал худший сценарий в случае радиационной аварии на АЭС «Бушер» в Иране из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

По словам господина Уварова, реактор ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) по своему физическому принципу похож на реактор типа PWR, который располагался на втором энергоблоке АЭС «Три-Майл-Айленд» в Пенсильвании, где в 1979 году случилась авария. Он напомнил, что, по официальной информации, серьезных последствий для населения и окружающей среды не было.

«На АЭС “Бушер” — российский реактор ВВЭР-1000. Эта технология очень живучая, она будет бороться до конца»,— заявил Александр Уваров. Однако, отметил он, последствия аварии предсказать непросто, так как зона поражения от радиации может превысить 30 км. ЧП на «Бушере» может привести к гуманитарной катастрофе огромного масштаба, так как станция расположена на побережье Персидского залива, указал эксперт. Он не исключил загрязнение водоема на долгие годы.

С начала военной операции США и Израиля против Ирана зафиксировано уже четыре удара по территории единственной иранской атомной электростанции «Бушер». Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси предупреждал, что обстрелы АЭС повышают риски «серьезной радиационной аварии».

