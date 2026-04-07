Депутат Боярский назвал ситуацию с интернетом «принуждением к исполнению закона»

Глава ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский сравнил интернет-блокировки в России с правилами дорожного движения. По словам парламентария, «нашумевшие истории регулирования» создавались много лет назад, теперь лишь пришло время приводить сферу в соответствие с законом. Заявления прозвучали на московском форуме по управлению интернетом.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Боярский сравнил российские платформы с отечественными автомобилями, а иностранные — с иномарками. Он предложил участникам форума представить ситуацию, при которой российский автопром ездил бы с соблюдением ПДД и останавливался бы по требованию инспектора ГИБДД.

«А иномарки, которые красивые, удобные, яркие, они бы ездили по другим правилам, — добавил депутат (цитата по Frank Media). — Мы не можем представить такого абсурда, вот и в интернете нужно сделать так, чтобы все жили по одним правилам».

Регулировки и различные меры, которые применяют сегодня в российском сегменте интернета, он назвал результатом «понуждения к исполнению закона».

Роскомнадзор накануне заявил, что в феврале-марте зафиксировал рекордный всплеск кибератак. Ведомство связало это с сообщениями о полной блокировке Telegram в России. По данным РКН, в основном вредоносный трафик поступал из США, Германии и Великобритании.