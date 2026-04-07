Прокурором Каменского района Воронежской области стал Илья Санин

Должность прокурора Каменского района Воронежской области занял советник юстиции Илья Санин. С июня 2023 года он работал заместителем Лискинского межрайонного прокурора. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пост прокурора Каменского района с ноября 2024 года занимал Олег Ильинов.

Илья Санин родился в 1988 году. Окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. В органах прокуратуры работает с февраля 2011 года. Занимал должности помощника прокурора Новоусманского района, Левобережного и Центрального районов Воронежа, а также прокурора отдела управления по надзору за соблюдением федерального законодательства.

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что прокуратуру Воронежа может возглавить прокурор Коминтерновского района облцентра Алексей Дмитриев.

