Прокурором Воронежа могут назначить Алексея Дмитриева

В ближайшее время прокуратуру Воронежа может возглавить прокурор Коминтерновского района облцентра Алексей Дмитриев. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в правоохранительных органах региона. В облпрокуратуре отказались от комментариев о кадровых изменениях. На сайте ведомства сказано, что прокурор Воронежа «в стадии назначения».

Алексей Дмитриев может стать преемником Николая Остапенко в прокуратуре Воронежа

Фото: Прокуратура Воронежской области

Алексей Дмитриев родился в 1979 году. Он получил высшее юридическое образование в Воронежском госуниверситете. На службу в органы прокуратуры региона поступил в октябре 2002 года. Работал следователем Воронежской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, старшим следователем прокуратуры Советского района, заместителем Острогожского межрайонного прокурора, прокурором, старшим прокурором и начальником отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона. С мая 2021 года занимал пост замначальника того же управления — начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов СКР.

В марте 2024 года Алексей Дмитриев возглавил прокуратуру Коминтерновского района.

Месяц назад пост прокурора Воронежа оставил Николай Остапенко. По данным «Ъ-Черноземье», он ушел в отставку из-за выхода на пенсию. Занимал эту должность с октября 2023 года.

Алина Морозова