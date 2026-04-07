Скорость на М-11 «Нева» перевели на летний режим
Госкомпания «Автодор» объявила об отмене сезонных зимних ограничений и переходе на повышенный скоростной режим на отдельных участках трассы М-11 «Нева». Изменения вступят в силу с 13 апреля 2026 года.
На платной магистрали М-11 «Нева» максимальная разрешенная скорость увеличится до 130 км/ч на участке от 59-го километра в Московской области до Санкт-Петербурга.
Уточняется, что новые скоростные лимиты будут действовать только для легковых автомобилей, а также грузовиков с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн.