Песков: Россия поддерживает контакты с Венгрией и Сербией о поставках энергоресурсов

На фоне кризиса из-за войны на Ближнем Востоке Россия получают множество запросов на поставки энергоресурсов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, контакты ведутся в том числе с Сербией и Венгрией.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас, когда мир уже уверенно вступил на путь экономического и энергетического кризиса, масштабы которого разрастаются изо дня в день, то, конечно, рынок и рыночная конъюнктура в области энергоресурсов полностью изменились, огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

В начале апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал отмену санкций против России единственным способом избежать энергетического кризиса в Европе и во всем мире. А после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в конце марта премьер-министр Сербии Александр Вучич сообщил о продлении еще на три месяца контракта на поставку российского газа.

Лусине Баласян