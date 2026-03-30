Белград еще поотбирает

Сербия в очередной раз добилась краткосрочного продления газового соглашения с Россией, действовавшего до конца марта. За три следующих месяца «Газпром» поставит в страну около 540 млн кубометров газа. Прежде Белград стремился к более долгосрочным отношениям с Москвой, так как уже летом начнет действовать запрет на поставки трубопроводного газа в ЕС по краткосрочным контрактам. Впрочем, аналитики не исключают возможности корректировки и изменения переходных механизмов при введении запрета со стороны ЕС из-за кризиса на мировых газовых рынках.

Белград еще на три месяца — до конца июня — продлил контракт на импорт газа с «Газпромом», сообщил после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным глава Сербии Александр Вучич. «Мы получили продление контракта на три месяца на очень выгодных для нас условиях»,— приводит слова господина Вучича белградская радиостанция В92.

Александр Вучич заявил, что Сербия в рамках соглашения будет платить около половины от рыночной цены на газ, потребляя при этом примерно 6 млн кубометров газа в сутки, или около 540 млн кубометров за три месяца.

«Сегодня газ стоит около $645, мы бы заплатили немного больше, но, по сути, сейчас мы платим около $320 за 1 тыс. кубометров»,— отметил он. Газ, по его словам, будет поставляться на «гибких условиях», цена будет привязана к нефтяным бенчмаркам. В «Газпроме» и «Сербиягазе» дополнительно условия контракта не комментировали.

Сербия — один из немногих оставшихся в ЕС потребителей российского трубопроводного газа. Долгосрочный контракт на поставки между «Газпромом» и «Сербиягазом» закончился летом 2025 года, с тех пор стороны заключили ряд краткосрочных договоров, последний из которых истекает в конце марта. Сербия также импортирует газ из Азербайджана и СПГ через греческие терминалы, у страны есть и собственная добыча, но этих объемов не хватит, чтобы компенсировать российские поставки, на которые приходится до 90% импорта.

Поставки из РФ идут в Сербию через вторую нитку «Турецкого потока», этим же маршрутом российский газ продолжает поступать в Венгрию, Словакию, Грецию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину. В 2024 году потребление газа в Сербии составило 2,65 млрд кубометров.

С 17 июня в ЕС должен вступить запрет на поставки российского газа по краткосрочным трубопроводным контрактам, а с ноября 2027 года начнет действовать запрет на долгосрочные поставки. В преддверии этих событий действующие покупатели стремятся увеличить объемы импорта из РФ.

Сербия неоднократно заявляла, что надеется на более долгосрочные соглашения. Глава «Сербиягаза» Душан Баятович в мае 2025 года заявлял, что ведутся переговоры о трехлетнем контракте на поставку 2,5 млрд кубометров в год. Словакия, как сообщало Reuters, ведет переговоры с «Газпромом» об увеличении импорта по трубе из РФ в 2026–2027 годах относительно прошлогоднего уровня. По словам источников агентства, страна готова увеличить закупки, доведя их до 100% своих потребностей до 2027 года.

Александр Вучич, президент Сербии, февраль 2026 года, в интервью Reuters: «Мы по-прежнему будем покупать большие объемы российского газа, но мы все больше закупаем газа в европейских странах».

Владимир Путин, в свою очередь, допускал прекращение Россией поставок газа на европейские рынки до вступления в силу ограничений со стороны ЕС. Правительство прорабатывает вопрос переориентации на другие рынки.

По оценкам Ивана Тимонина из «Имплемента», объем поставок «Газпрома» в страны ЕС по итогам первого квартала 2026 года вырос примерно на 10% год к году, до 4,6 млрд кубометров. Потенциал роста трубопроводного экспорта ограничен мощностями «Турецкого потока» и фактически уже выбран, отмечает он.

«Исходя из текущей структуры рынка и ограниченного предложения газа из других регионов резкое сокращение поставок в страны ЕС до вступления в силу формального запрета маловероятно. Более того, в условиях существующей ценовой конъюнктуры возможны корректировки и переходные механизмы при введении запрета, которые позволят сохранить часть текущих поставок»,— полагает аналитик.

Татьяна Дятел