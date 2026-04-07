Замглавы Анапы обвиняется в превышении должностных полномочий

Следственными органами СКР по Краснодарскому краю заместителю главы Анапы предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в период с ноября 2022 года по декабрь 2025 года обвиняемая неоднократно поручала подчиненным ей сотрудникам — директорам 85 муниципальных образовательных учреждений — приобрести охранные услуги у одного поставщика. Действиями обвиняемой бюджету Анапы причинен ущерб в размере более 64,8 млн руб.

«Исполнение своих указаний фигурантка контролировала, тем самым устраняя конкуренцию и предоставляя привилегии коммерческой организации на получение прибыли от муниципальных контрактов»,— говорится в сообщении ведомства.

Сейчас продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, следователь принимает меры для установления имущества фигурантки с целью наложения ареста для последующего возмещения ущерба.

Алина Зорина