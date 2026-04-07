На северо-западе Москвы ликвидирован узел связи телефонных мошенников

Сотрудники полиции вместе с ФСБ ликвидировали узел связи телефонных мошенников на северо-западе Москвы. Задержаны 35-летний мужчина и 43-летняя женщина, сообщила пресс-служба столичного МВД.

По версии следствия, подозреваемые откликнулись на объявление в мессенджере о «высокооплачиваемой работе с ежедневной оплатой». Через службу доставки они получили сим-бокс, который поместили в арендованной квартире на Дубравной улице. Помимо него при обыске у них изъяли более 50 сим-карт, роутеры, ноутбуки и телефоны.

Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика (ч. 3 ст. 274.3 УК). Мужчина заключен под стражу, женщину отправили под домашний арест. Правоохранительные органы устанавливают их соучастников.