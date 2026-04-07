КамАЗ ожидает восстановления рынка при снижении ставки до 12–13%

Снижение ключевой ставки до уровня 12–13% может начать оказывать положительное влияние на российский автомобильный рынок. Об этом сообщил в интервью директор департамента маркетингового анализа ПАО «КамАЗ» Александр Мигаль.

Фото: Скриншот интервью с директором департамента маркетингового анализа ПАО «КАМАЗ» Александром Мигалем

По его словам, снижение ставки Центробанком до 15% уменьшает финансовую нагрузку на участников рынка, однако не меняет ситуацию. Более заметный эффект для рынка может проявиться при снижении ставки еще на 2–3%, при этом влияние будет постепенным.

Он отметил, что российский рынок цикличен, и длина этого цикла составляет 6–7 лет. При этом сейчас рынок находится на нисходящей фазе суперцикла. В этом году рассчитывают на изменение тренда и начало нового цикла с 2027 года.

Ранее гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин заявлял, что компания не рассчитывает на чистую прибыль в 2026 году и корректирует инвестиционную программу в сторону сокращения, рассчитывая закончить год без убытка.

